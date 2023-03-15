Batman'da ayağı bisiklete sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Batman'da ayağı bisikletin tekerine sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Üç tekerlekli bisikletle yük taşıyan 14 yaşındaki çocuk, pedal çevirdiği sırada ayağı tekere sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çocuğun sıkışan ayağını tekerleğin yanında bulunan destek demirlerini keserek kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.