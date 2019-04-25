Batman'da bankacı kadın başından vurulmuş halde bulundu

Batman'da özel bir bankada çalışan kadın otomobilde başından vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman-Kozluk karayolu 15. kilometrede meydana geldi. Özel bir bankada çalışan 38 yaşındaki Cemile Aydın, 72 EP 155 plakalı otomobilde başından vurulmuş halde bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Cemile Aydın, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Aydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.