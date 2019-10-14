Batman'da Barış Pınarı Harekatına destek yürüyüşü

Batman'ın Sason ilçesinde vatandaşlar, yüzlerce metrelik Türk bayrağı ile birlikte Barış Pınarı Harekatına destek yürüyüşü düzenledi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere destek olmak amacıyla Şehit Yakınları Ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, operasyondaki askerlere destek mesajları gönderdi.

“Biz sonuna kadar ordumuzun yanındayız”

Operasyonun bölgedeki istikrarın sağlanması adına çök önemli olduğunu vurgulayan yürüyüşe katılan vatandaşlardan Bilal Bozkurt, bilinçli olarak PKK/PYD terör örgütleri tarafından Avrupa ve batılı ülkeleri yanıltmak amacıyla operasyonun Kürt halkına yönelik olduğu lanse edildiğini belirtti. Bozkurt, "Bizler de Kürt'üz. Şayet bu operasyon Kürtlere yönelik olsaydı, şimdi bizlerde burada olmazdık. Bu söylem Amerika ve batılı ülkelerin söylemi ve oyunudur. PKK onları aldatmaya çalışıyor, ama bu aldatmada değil, bu oyunlardan onlarında haberi vardır. Ama bizleri kimse aldatamaz. Bizler ordumuzun yanındayız. Sonuna kadar, isterse PKK olsun, YPG olsun ve hatta HDP olsun bunların hiç biri Kürt halkını bizleri temsil etmiyor. Bizleri temsil eden bir devletimiz var, çok şükür. Hiç tereddütsüz ben bunlara karşıyız. Hiç kimse başka bir algı oluşturmasın. Kürtlere karşıymış, başa bir şeymiş bunların hepsi yalan. Sadece teröre karşı bir operasyondur. Gerekirse bir Kürt olarak ben de gitmeye hazırım” dedi.

“Savaşta değiliz, terör örgütlerine karşı operasyondayız”

Yunus Bozkurt isimli vatandaş ise askerlere destek amacıyla bayrak yürüyüşüne katıldıklarını söyledi. Bozkurt, “Askerlerimize destek amaçlı bayrak yürüyüşüne katılmış bulunmaktayız. Avrupa ve Amerika ülkeleri bir savaş içinde olduğumuzu söylüyor. Bu söylem tamamen yanlıştır. Biz sınırımızda bulunan terör örgütlerine karşı bir operasyon başlatmış bulunmaktayız. Batılı ülkeler bu operasyonları Kürt halkına yönelik yapılıyormuş gibi göstermeye çalışıyor. Bu tamamıyla yanlış bir tutumdur. Bu operasyonları bizler Kürt halkı olarak destekliyor ve askerlerimize başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Pınar Çetinbaş da, “Askerlerimize destek için buradayız. Gerekirse kız, erkek ayırt etmeden hepimiz cepheye koşmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Sason Şehit ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik de, “Şanlı ordumuz ile birlikte dualarımız ile birlikte olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu millet ezan sesiyle yoğrulmuş, ezan sesiyle uyanan ecdadın torunlarıdır. Bizler nasıl Çanakkale'de düşmana geçit vermediysek, burada da devletimize, bayrağımıza ve ezanımıza karşı kurulan örgütlere karşı durmakla mükellefiz. Onlara geçit yoktur" dedi.

200 metrelik bayrak korteji ve askerlere destek sloganları eşliğinde yaklaşık 5 kilometre yürüyen kalabalık, okunan fetih duası ve istiklal marşının ardından dağıldı.