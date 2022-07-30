Batman'da bataklığa saplanan inek vatandaş ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

Batman'a bağlı Samanyolu köyünde bataklığa saplanan inek vatandaş ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Samanyolu köyünde sulak alanda otlayan inek bataklığa saplandı. Hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, Batman Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, ineği bulunduğu yerde halata bağlayarak vatandaşların yardımıyla çıkararak sahibine teslim etti.