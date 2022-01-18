İhlas Haber Ajansı

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Batman'da beklenen kar yağışı etkili oldu

Batman’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Batman'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle Sason ile Kozluk gibi ilçelerde kar yağışı etkili oldu.



Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batman'ın kuzeyi ile çevre illeri için yapılan uyarının ardından bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkili oldu. Özelikle 3 bin metre yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ile Kozluk ilçelerinde etkili olan yağış, köy yollarını ulaşıma kapattı. Yağışların 2 gün sürmesi beklenen yerlerde taşımalı eğitim kapsamında olan okullara ara verilmesi bekleniyor.

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