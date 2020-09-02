Batman'da benekli Anadolu semenderi görüntülendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olan benekli Anadolu semenderi görüntülendi.

Eyüp Öner ve Mustafa Barlak adlı vatandaş ilçeye bağlı Güzelöz köyünde sondaj kuyu çalışmasında dalgıcı kuyuya bırakmak için gittikleri sırada kuyunun hemen başında nesli tükenmekte olan semenderi fark etti. Ardından semenderi elinin üstüne alarak fotoğraflarını çeken Eyüp Öner, "Yaprak altında sarı ve siyah renkli olan bir hayvanı gördüm. Sonra onun semender olduğunu fark ettim. Onu tutup elimin üstünde fotoğraflarını çektim, daha sonrada tekrardan doğaya bıraktım. Bunu burada ilk kez görüyorum" dedi.