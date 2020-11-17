Batman'da bin 140 litre geçersiz akaryakıt ele geçirildi

Batman'da ulusal marker ölçümü geçersiz bin 140 litre akaryakıt ele geçirildi.

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bayındır Mahallesinde bulunan bir iş yerinde ve araçta yapılan aramada toplam bin 140 litre ulusal marker ölçümü geçersiz akaryakıt ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi.