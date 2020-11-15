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Batman'da bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Batman’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezi Akyürek Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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