Batman'da bin polisle huzur ve güven uygulaması

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım 2018 tarihinde şehit olan Birol Öztekin adına kentin farklı noktalarında yaptıkları uygulamalarda durdurdukları araçları ve kişileri kontrol etti. Uygulamada farklı suçlardan aranan birçok suçlu yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Ersoy, uygulamaya personel ve ekiplerinin tamamına yakınıyla katılım sağladıklarını ve vatandaşların huzurunu, can ve mal emniyetini sağlamak için bu uygulamayı yaptıklarını söyledi. Ersoy, "27 Kasım 2018 tarihinde aramızdan ayrılan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis arkadaşımız şehit Birol Öztekin'in adını huzur ve güven uygulamamıza verdik. Arkadaşımıza atfen ilimizin genelinde giriş ve çıkışlarda, otoparklarda, parklarda, halkın yoğun olduğu alanlarda, umuma açık alanlarda gerek yaya, gerek devriye, gerek sabit kontrol olarak gerekse de ekiplerin marifetiyle ve katılımıyla uygulamamız devam edecek. Özellikle kadın ve çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza zarar verecek ne kadar şahıs varsa bunların tespiti ve bunların caydırılması noktasında Emniyet Teşkilatı olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmiş olacağız. Şu ana kadar arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda birçok aranan şahıs yakalandı. Arkadaşlarımız sorgulamaya devam ediyorlar. Araçlarda şahısların üzerinde kimlik kontrolleri yapılıyor, denetimler yapılıyor" diye konuştu. Ersoy, "Bine yakın personelle şehir merkezinde şu anda uygulamalarımız devam ediyor. 30 noktada sabit noktamız var şu an. Bunun dışında devriyemiz, seyir halinde ekiplerimiz ve metruk yerleri kontrol eden ekiplerimiz var. Gerek uyuşturucuyla mücadele noktasında gerekse de suçla mücadele noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Şu an için arkadaşlarımız farklı suçlardan aranması ve yakalanması bulunan şahısları aldılar. Net sayı daha belli değil ama yakalanmaya ve alınmaya devam ediliyor" ifadelerini kullandı.