Batman'da binlerce arı telef oldu

Batman'ın Sason ilçesinde geçimini arıcılık yaparak sağlayan Heves Aksoy'a ait 260 kovanda bulunan binlerce arı, bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu.

Sason ilçesinde yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir arı besiciliği yaparak geçimini sağlayan Aksoy, son günlerde henüz tespit edilmeyen nedenden dolayı binlerce arısının telef olduğunu söyledi. Aksoy, "Sason ilçesinde yaklaşık 10 yıldır arı besiciliği yaparak geçimimi sağlıyorum. İlçemiz arı besiciliği için çok uygun bir ilçedir. Yaz aylarında arılarımızı daha serin ve bol çiçek çeşidinin olduğu rakımı yüksek dağlara çıkarıyoruz. Sonbaharda havaların soğumaya başlamasıyla ilçeye yakın daha alçak yerlerde arılarımızı besliyoruz. Ben arılarıma çok önem veriyorum. Sürekli onlarla uğraşarak daha verimli olmaları için çaba sarf ediyorum. Son iki haftada henüz tespit edemediğimiz nedenden dolayı binlerce arım telef oldu. 270 kovan arım vardı, sadece 10 kovan kaldı. Arıların ölüm nedenini bilmiyorum. Çok üzgünüm, yetkililerden yardım talep ediyorum" dedi.