Batman'da bir araçtan 3,5 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Batman'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta 3 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKO) Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Batman Kozluk yolu Batman Girişinde araç tespit edilmiş araçta yapılan aramada 3 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyet işlemleri sürüyor.