İhlas Haber Ajansı

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Batman'da bir evde uzun namlulu silah ve mühimmat yakalandı

Batman’ın Kozluk ilçesinde, jandarma tarafından bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, jandarma tarafından bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi.


Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Kozluk ilçesiyle Sason ilçesi arasında bulunan Gümüşörgü köyünde ikamet eden bir kişinin evine operasyon düzenledi. Evdeki aramalarda, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 6 şarjör, 130 fişek ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalan bir kişinin savcılıktaki soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

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