İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Batman’da, 6 katlı bir iş merkezinin 4’üncü katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Batman'da, 6 katlı bir iş merkezinin 4'üncü katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Mahatma Gandi Bulvarı üzerinde bulunan Dubai İş merkezi 4'üncü katında yangın meydana geldi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaya ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangının dumanından 2 vatandaş ve itfaiye ekipleri etkilendi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.