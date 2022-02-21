Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Batman'da, 6 katlı bir iş merkezinin 4'üncü katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mahatma Gandi Bulvarı üzerinde bulunan Dubai İş merkezi 4'üncü katında yangın meydana geldi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaya ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangının dumanından 2 vatandaş ve itfaiye ekipleri etkilendi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler devam ediyor.