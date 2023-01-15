İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da bir kadını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı

Batman’da yolda yürüyen kadını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Batman'da yolda yürüyen kadını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı.


Olay, Batman Gültepe Mahallesi'nde 14 Ocak'ta meydana gelmişti. Yolda yürüyen K.O., H.B isimli kişinin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Bıçaklanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.O., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polislerin başlattığı incelemeler sonucunda H.B yakalanarak gözaltına alındı. H.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, K.O.'nun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.