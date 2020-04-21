Batman'da bir köy karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir köy, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların korunması amacıyla Ortaca köyünün karantinaya alındığı bildirildi. Köy ile ev giriş çıkışlarının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.