İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da bir köy karantinaya alındı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.


Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Yeniçağlar köyünün karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde başta sağlık ile güvenlik önlemleri olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.