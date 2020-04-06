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Batman'da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Ergünü köyü, İstanbul’dan gelen bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Ergünü köyü, İstanbul'dan gelen bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.


Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Ergünü köyünün korona virüs salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin halihazırda devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Karantinaya alınan köyde giriş çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İlçede daha önce bir köy ve ilçe merkezindeki 3 ayrı alanda alınan karantina ise bugün sona ermişti.

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