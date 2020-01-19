İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da bir yılda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Batman’da son bir yılda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 2 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 409 kişiden 100’ü tutuklandı.

Batman'da son bir yılda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 2 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 409 kişiden 100'ü tutuklandı.


Batman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2019 yılı içerisinde 287 operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 409 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 100'ü tutuklandı. Operasyonlarda 1 ton 934 kilo 416 gram esrar, 32 kilo 437 gram metamfetamin, 1 kilo 654 gram eroin, 665 adet ecstasy hap, 38 gram kokain ve 71 adet suboxane hap ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.