Batman'da birçok suçtan araması bulunan 7 şüpheli tutuklandı

Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 11-18 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde “Hırsızlık, Yağma, Kasten Yaralama, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Yaralama ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından farklı mahkemelerce yakalama kararı verilen 7 şüpheli şahsın farklı zamanlarda yapılan ayrı ayrı operasyonlar neticesinde yakalandığı bildirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 7 şahsın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.