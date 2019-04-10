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Batman'da bulunan cesetle ilgili yeni gelişme

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde kadın cesedinin bulunduğu bölgede bir araba su yüzeyine çıktı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kadın cesedinin bulunduğu bölgede bir araba su yüzeyine çıktı. Güvenlik güçleri, kadının cinayete kurban gitme ihtimalini araştırıyor.


Edinilen bilgilere göre bugün öğlen saatlerinde Dicle Nehri içerisinde 72 DZ 261 plakalı bir otomobil bulundu. Hayriye Arıca'nın eşi Burhan Arıca'nın kullandığı otomobil olabileceği iddia edilen araç, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik kurtarma çalışması sonrası Dicle Nehri'nden çıkarıldı. Yoğun çalışma sonrası Nehri'nden çıkarılan otomobil boş çıkarken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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