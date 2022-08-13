İhlas Haber Ajansı

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Batman'da cadde üzerinde meydan dayağı

Batman’da Diyarbakır Caddesi üzerinde bir şahsa bir grup meydan dayağında bulundu.

Batman'da Diyarbakır Caddesi üzerinde bir şahsa bir grup meydan dayağında bulundu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, dün Batman'da Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir şahsa bir grup meydan dayağında bulundu. Acımasızca sopalarla şahıs dövülürken o anlar bir iş yerinin penceresinden bir vatandaş tarafından çekildi. Edinilen bilgilerde ise iddiaya göre, dayak yiyen şahıs, dayak yediği şahıslardan borç para alıp vermediği ileri sürüldü.

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