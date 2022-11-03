Batman'da cadde ve refüjler çiçeklerle süslendi

Belediyen yapılan açıklamada, bahar ayına kadar devam edecek çiçek ekim çalışmaları çerçevesinde kış ayına özgü çiçekleri seçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü, cadde, bulvar, dönel kavşak ve parkları adeta renk cümbüşü haline getirecek.

Havaların soğumasıyla birlikte uygun çiçek türlerini tercih eden belediye, kentin giriş ve çıkış noktaları, ana arterler, kavşak ve refüjlere binlerce çiçek ekimi gerçekleştirecek. Kasımpatı, Menekşe, Hüsnü Yusuf, Lale, Sümbül, Hercai ve Çuha çiçeğinin dikimini gerçekleştirecek olan ekipler, yaprakların sararıp dökülmeye başladığı sonbahar mevsiminde ayrıca ağaçların bakım ve budama çalışmalarının yanı sıra çimleri kullanılamaz duruma gelen yerlerde çim ekimini de gerçekleştireceği belirtildi.