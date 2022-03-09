İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da cep telefonu hırsızı yakalandı

Batman’da gasp olayına karışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Batman'da gasp olayına karışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Geçtiğimiz günlerde Batman Kültür mahallesinde İ.Ç. isimli vatandaşın telefonu gasp edildi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerin çalışması sonucu şüpheli F.Y., gasp ettiği telefon ile yakalandı.


Ekipler telefonun sahibine teslim ederken, adliyeye sevk edilen F.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.