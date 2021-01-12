Batman'da cephanelik ele geçirildi

Batman'da kuru sıkı tabancaların namlusunu değiştirerek silahlara atış kabiliyeti kazandıran ve ticaretini yapan şebekeye yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmatı ele geçirilirken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuru sıkı tabancaların namlusunu değiştirerek silahlara atış kabiliyeti kazandırıp ruhsatsız silah ticareti yapan şebekeye yönelik bir araç ve atölyeye dönüştürülmüş depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 126 ruhsatsız tabanca, 162 şarjör, 18 farklı ebatlarda fişek, 80 ağzı açık namlu, 16 silah gövdesi, 17 sürgü, 62 soğuk kaynak yapıştırıcı, 36 kabza plastiği, 1 pres makinesi, 1 mengene takılı tezgah, 1 matkap tezgahı ve makinesi, 2 kumpas, 2 taşlama makinesi, 2 spiral makinesi, 1 matkap, çok sayıda silah parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.