İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

Batman’da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli çeşitli noktalarda yapılan kontrollerde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli çeşitli noktalarda yapılan kontrollerde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına aldı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14- 24 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, 'hırsızlık', 'basit yaralama', 'çocuğun cinsel istismarı', 'tehdit', 'karşılıksız çekle işlem' gibi suçlardan haklarında yakalama kararı olan 10 şüpheliyi yakalayarak göz altına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.