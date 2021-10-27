Batman'da çevreyi olumsuz etkileyen metruk binalar yıkılacak

Batman'ın Sason ilçesinde çevreyi olumsuz etkileyen metruk binaların yıkılacağı belirtildi.

Sason Kaymakamlığında, görüntü itibariyle çevreyi kirleten, kısmen yıkılmış ve metruk binaların tespiti ve yıkımı ile ilgili toplantı düzenlendi. Sason Kaymakamı Murat Mete'nin başkanlık ettiği kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere, kamu düzeni ve esenliğini korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla metruk binalar ve enkazların kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı kaydedildi.