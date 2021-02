Batman'da çiftçiler, verilen desteklerden memnun

Batman'ın Sason ilçesinde çiftçilerin sorunlarını dinleme için ilçedeki çiftçi ve köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, çiftçilerin verilen desteklerden memnun olduğunu söyledi.

Sason ilçesine bağlı Orta Mahalledeki Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda çiftçilerin sorunlarını dinleyen Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Sason'un özelikle çilek üretiminde ön plana çıktığını ifade ederek, bu alanda çiftçilere daha fazla destek sunma konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Gün, "Devletimiz tarım ve hayvancılık alanında çiftçilerimize verdiği destek her geçen yıl artarak devam etmektedir. Özelikle kırsal kalkınma alanda tarım ürünlerinde Sason ilçemizdeki çiftçilere yüzde 80'lere varan çeşitli destekler sunuldu. Verilen bu destekler sayesinde Sason ilçemizin çilek merkezi haline geldiğini memnuniyetle görmekteyiz. Çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda, bölgemizin topraklarına elverişli olan her türlü bitki ve ürün için desteklerimiz devam etmektedir. Yapılan desteklerin çiftçilerimize olumlu yansımakta görüyoruz. Çiftçilerimiz, bizleri gördüğü her yerde kendilerine verilen destekten dolayı mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Bizde daha fazla çiftçilerimizin yanında olmak ve desteklerimizi artırmak için her fırsatta çiftçilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz" dedi.

Toplantının sonunda Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün tarafından çilek projesiyle takdir kazanan kadın girişimci Lale Basut'a lavanta fidanı verildi.