Batman'da çiftçilere süt sağma makineleri verildi

Batman'da hayvan üreticilerine modern süt sağma makinelerinin dağıtımı yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yüzde 70 hibe desteğiyle finanse edilen süt sağım makinesi ve süt soğutma tankı düzenlenen törenle çiftçilere teslim edildi. Süt Hijyeni Projelerini Destekleme Programı kapsamında çiftçilere eğitim verildi. Sınavda başarılı olan 110 çiftçiye süt sağma makinesi ve 5 çiftçiye süt sağım tankı dağıtıldı. Programa, Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, GAP Bölge İdaresi Müdürü Hasan Kılıç, Belediye Başkan Vekili Sabri Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydis ve çiftçiler dağıtım törenine katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, “Batman Tarım Ve Orman Müdürlüğümüz ile GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca ortaklaşa yürüttüğümüz süt hijyeni eğitimimiz bugün burada sona erdi bu eğitim sonunda 110 çiftçimize, bunların 70 tanesi kadın, 40 tanesi erkek olmak üzere eğitim sonunda sertifika düzenledik. Eğitim sonunda çiftçilerimize 110 adet süt sağma makinesi olmak üzere 5 adette süt sağma tankı verdik. Bunların yüzde yetmişi hibeli olacak şekilde çiftçilerimize dağıtıyoruz. Süt en çok çabuk bozulan bir ürün sağıldığı şekilde bakteri üremesinin yapılmaması gerekir. Dolayısıyla çiftçi sütünü daha sağlıklı koşullarda piyasaya arz etmesi için sağma makinelerimiz gereklidir” dedi.

Çiftçi Hatice Soysal, “Yaklaşık 5 günlük kurs sürecimiz bizler için çok iyi oldu. Bu eğitim süreci baya artı kazandırdı. Bilmediğimiz çok şey vardı, onları bize anlattılar. Süt sağma hijyeninden, ön sağıma kadar bilmediğimiz konularda eğitim vererek bizleri aydınlattılar. El ile sağma gerçekten çok zor makine sağarken en azından başka işlerimizi de yapabiliyoruz. Daha temiz ve daha hijyenik olduğu için çok iyi oldu” ifadelerinde bulundu.