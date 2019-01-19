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Batman'da çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köy yolu, görevlilerin yoğun çabası sonucu ulaşıma açıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köy yolu, görevlilerin yoğun çabası sonucu ulaşıma açıldı.


Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan ile Akçalı köyüne ulaşımın sağlandığı yol, çığ düşmesi sonucu kapandı. Köylülerin durumu görevlilere bildirmesinin ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy yolunu yaklaşık 10 saat süren bir çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açtı.


Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları da devam ediliyor.

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