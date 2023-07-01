Batman'da çıkan yangında ev küle döndü

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, öğlen saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Akboğa'ya ait müstakil evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.