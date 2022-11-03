Batman'da çilekte yılın son hasadı

Batman'ın Sason ilçesinde devlet tarafından çiftçilere sağlanan yüzde 80 hibe desteğiyle ekilen organik çilekte yılın son hasadına başlandı.

Yılın 3 mevsiminde çilek üretiminin yapıldığı Sason ilçesinde üreticiler, havaların soğumaya başlamasıyla yılın son hasadını yapıyor. Sason ilçesinde çilekte verimli bir yılı geride bıraktıklarını belirten çilek üreticilerinden Fahrettin Çelik, ilçede yılın son hasadına başladıklarını ifade etti. Bu yıl çilekte bol, bereketli ve verimli bir yıl olduğunu değerlendiren Çelik, "Hem ekicilerimiz hem de işçilerimiz için kazançlı bir yıl geçirdik. Bir yılda 5 ana dönem hasadı yapıyoruz. Şu anda yılın son hasadını yapıyoruz. Eskiden Sason'da bilinen bir meyve değildi. Şimdi ilçe genelinde iyi bir geliri var. Avrupa ve Amerika'ya ihracatı yapılmaktadır. Ülkemizde en verimli, en kaliteli çilek ilçemizde yetiştirilmektedir" dedi.

"Ton başı 25 bin lira bir getirisi var"

Bir dönümü 2 ton verim vermekte olduğunu aktaran Çelik, "Bu da yaklaşık ton başı 25 bin lira bir getirisi var. İlçede bu yıl 800 ile 900 ton civarında verim elde edildi. Geliri çok güzel ancak gübre, ilaç ve elektrik fiyatları bizleri zor durumda bırakıyor. Bu konuda bizlere yardım sağlanırsa kaliteli çilek elde etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz çilek üretimini ilçe genelinde yayarak önümüzdeki yıllarda yurt dışına ihraç ederek ülkemizin ekonomisine katkı sunmaktır” şeklinde konuştu.

Sason'da devletin verdiği hibe desteğiyle yıllar önce tütüne alternatif olarak deneme amaçlı ekimine başlanan çilek, ilçede her geçen yıl gelişerek patent almasıyla, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere yurt dışına da ihraç edilerek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu.