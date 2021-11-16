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Batman'da cinnet getiren adam karısı ve baldızına kurşun yağdırdı

Batman’da cinnet getirenbirkişi, eşine ve baldızına kurşun yağdırdı.

Batman'da cinnet getirenbirkişi, eşine ve baldızına kurşun yağdırdı.


Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam Çamlıtepe Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı cinnet getiren D.D. isimli şahıs, eşine ve baldızına silahla ateş etti. 55 yaşındaki baladız S.K. olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgan eşi M.B.'yi de ağır yaraladı. Ağır yaralı M.B., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Saldırı sonrası sırra kadem basan saldırganın yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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