Batman'da çocuklar aileleriyle kamp yaparak doğayı öğrendi

Batman'da Dicle İlkokulu öğrencileri, velileriyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Dağcılık Sporları İl Temsilci desteği ile çadır kamp yaparak doğayı öğrendi.

Çocukların çadır kamp etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Ailelerine yardım ederek çadırlarını kuran çocuklar daha sonra oyunlar oynadı. Havanın kararması ile birlikte öğrenci ve veliler yakılan kam ateşi etrafında keyifli zaman geçirdi. Batı Raman'da yapılan kampa katılanlar mangal, semaver çayı ve bağlama eşliğinde söylenen türkülerle eğlendi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise kampa katılanlar çadırlarına geçerek dinlendi. Batman Dağcılık Sporları İl Temsilcisi Emrullah Girgin, Batman'da ilk defa çocuk ve ailelere yönelik çadır kamp etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çocukların bu sayede hem doğayı tanıdıklarını hem de doğayı nasıl korumaları gerektiğini öğrendiklerini anlatan Girgin, “Güzel bir doğa kamp yaptık. Çadır kurduk. Çocuklara doğayı anlattık, hem piknik, hem kamp hem doğa hepsi iç içe oldu. Çocuklarla birlikte doğa yürüyüşü de yaptık. Onlara hem doğayı anlattık, hem de doğada nasıl yürüyüp nasıl doğayı korumamız gerektiğini anlatıyoruz” dedi.

Çadır kamp etkinliğini Batman'da geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran Girgin, bunun çocukların gelişimi üzerinde de etkili olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de destekleri ile etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Girgin, “Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha iyi bir şekilde devam ettireceğiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nin katkılarıyla bu etkinliği yaptık. Çok güzel bir kamp oldu. Hem çocuklar, hem ailelerimiz mutlu oldu. İlk defa Batman'da çocuklara ve ailelere yönelik bir kamp yaptık. Bunu daha sonra diğer okullara da yaymak istiyoruz. Herkesin bir gün bile olsa doğayı yaşamasını istiyoruz. Çocuklar gerçekten çok mutlu oluyorlar. İleride belki unutamayacakları anılar da kalacak" şeklinde konuştu.