Batman'da çocuklar seyyar tiyatro ekibiyle doyası eğleniyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde çocukların iyi halini desteklemek amacıyla yürütülen "haydi umutla gülümse" projesi çerçevesinde seyyar tiyatro ekibi çocuklarla buluştu.

Kozluk ve Sason ilçelerinde 40 farklı sınıfta 700 öğrenciyle buluşarak öğrencilere öz bakım çantası ve boy cetveli materyalleri dağıtımı yapılarak, çocukların ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve bedensel koruma ile ilgili tiyatro gösterimi yapıldı.

Etkinliğe öncü olan Diş hekimi Özlem Bolkan, her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi ve sağlıklı yaşam becerileri kazanması gerektiğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sağlıklı oluş tanımını referans alarak çocukların iyilik hali için uygulamalar yaptıklarını belirten Bolkan, "Bu aşamada Kozluk ve Sason ilçelerinde köy okullarını ziyaret ederek onlara öz bakım çantaları ve boy cetveli dağıtıyoruz. Ayrıca tiyatro ekibimizle beraber çocukların keyifli eğlenceli saatler geçirmesi için bir takım etkinlikler düzenliyoruz'' dedi.

"Amacımız toplumda farkındalık oluşturmak"

Saha Koordinatörü Murat Işık ise, Batman ve ilçeleri Kozluk ile Sason'da 2022-2023 yılında 40 öğretmen ve 700 öğrenci ile programlarına devam ettiklerini dile getirdi.

"İlkokul çağındaki çocukların iyilik halini desteklemek için bedensel koruma modülü çerçevesinde tiyatro ekibimizle beraber köyleri dolaşarak çocuklarla buluşuyoruz" diyen Işık, "Amacımız çocuklara ağız ve diş sağlığıyla ilgili sağlıklı beslenmeyle ilgili bir farkındalık ve bir bilinç oluşturmak. Bu çerçevede çocuklara öz bakım çantası ve boy cetveli dağıtarak çocukların bakımlarını daha uzun süreçli bir alışkanlığa dönüştürmesini hedefliyoruz'' diye konuştu.

Kozluk ilçesi Geçitaltı İlkokulu öğretmeni Büşra Tezcan da, "Bu kadar uzak bir köye gelmek öğrencilerimizle vakit geçirmek bizim için mutluluk verici. Çocuklar ilk defa böyle bir projenin içine girdiği için çok mutlu oldu. Bu modül çerçevesinde çocukların bedensel temizliğini nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilgiler verildi. Çeşitli tiyatro etkinlikleriyle çocuklar çok güzel vakit geçirdi. Programdan sonra çocuklarda fazlasıyla bir sosyalleşme gözlemledik, kendilerinde cesaret buldular ve duygularını ifade etmeyi fark ettiler. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz'' ifadelerinde bulundu.