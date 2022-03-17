Batman'da çocuklara Çanakkale ruhunu anlatan kitaplar dağıtıldı

Batman'ın Sason içesinde görev yapan öğretmenler, büyük zaferin önemini öğrenmeleri ve yaşatmaları için kırsalda yaşan çocuklara Çanakkale Zaferini anlatan kitaplar dağıttı.

Sason'da öğretmenler, Çanakkale Zaferinde yaşananları yeni nesle aktarmak ve daha iyi kavramalarını sağlamak amacıyla kırsalda yaşayan, internete erişimi ve araştırma imkanı bulamayan çocuklara zaferi anlatan kitaplar dağıttı.

Sason Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Alperen Muammer Temiz, Çanakkale ruhunu daima diri tutmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Öğretmenler olarak Çanakkale Savaşı gibi kutlu destanları, ecdadın şanlı zaferlerini çocuklara aktarmak ve onlara kutlu zaferleri öğretmekle yükümlü olduklarını belirten Temiz, "Alperen İyilik Hareketi adıyla bu yılın başında başlattığımız iyilik hareketiyle, Türkiye'nin farklı coğrafyalarından topladığımız kırtasiye malzemesi, kitap, ayakkabı, mont, spor malzemesi gibi yardımları daha önce köy okullarımız ve evlatlarımızla buluşturduk. Bine yakın kitap dağıttık. Bu vesileyle Çanakkale Zaferimizin yıl dönümü öncesinde de 'Kurtuluş Çanakkale, Son Kale Çanakkale' isimli hikaye setlerimizi köylerimizdeki evlatlarımıza hediye ederek, onların kalbindeki vatan sevgisine bir tuğla da biz koymak istedik” dedi.