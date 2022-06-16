Batman'da coğrafya ve resim sergisinde 300 eser sergilendi

Batman'ın Sason ilesinde Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından bu seneki eğitim öğretim yılı süresince coğrafya ve görsel sanatlar derslerinde yapılan 300 eser sergilendi.

Anadolu Lisesine ait bahçede sergilenen eserler İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, ilçedeki sivil toplum kuruluşları, okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ilgiyle incelendi. Sergide 300'ün üzerinde eserin sanat sevenlerin ilgisine sunulduğunu belirten Coğrafya Öğretmeni Akif Polat, "Öğrencilerimize ülkemizi daha iyi tanıtmak, onlara yaparak öğrenmeyi göstermek ve coğrafyanın somut bir halde öğrencilerin zihinlerine yerleştirilmesini sağlamak amacıyla böyle bir proje yaptık. Bu projemizde öğrencilerimizin yaptığı çeşitli eserleri sergiledik. Öğrencilerimiz arasında bir rekabet oluşturmak ve onların azimlerini artırmak içinde kendi aramızda en iyi eser yarışması da düzenledik. Oldukça güzel esreler ortaya çıktı. Öğrencilerimizi ve bu projede emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.

“Bu proje ile öğrencilerimizin çevre hassasiyeti artmıştır”

Bu projelerin öğrencilerin çevreye karşı olan sorumluluğunu ve öz güvenlerini artırdığını belirten proje koordinatörlerinden Coğrafya Öğretmeni Sefacan Yalçın, “Coğrafya sergimizde özellikle soyuttan somuta, bilinenden bilinmeyene, yakın olandan uzak olana gibi yöntemlerin algılamada daha kolaylık sağladığını gözlemledik. Öğrencilerin kendi projeleriyle yaptıklarından daha çok diğer projelerle olan iletişimlerinin toplu olarak öğrenmeyi kolaylaştırdığını ve teorik olanın pratikte karşılığının daha iyi olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yaşadıkları coğrafyada kullandıkları atık malzemeler ile projeler yapmaları, hayal güçlerini daha özgür kılıp ilgi çeken ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamıştır. Bu sayede çevreye de daha hassas olabileceklerini bu çalışmalar ile göstermişlerdir" diye konuştu.

“Öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini görsele çevirdi”

Yapılan bir birinden güzel 150 resimde öğrencilerin düşüncelerini kağıda yansıttıklarını belirten Anadolu lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Avci, “Resim sergisi çocukların kendilerini ifade etmeleri, hem sanatı bulundukları çevreye taşımaları hem de kendi gündemlerini oluşturmalarına; sanatın bir ifade gücü olmasının yanında sadece güzel olan anlamına gelmediğini içeriğin de önemli olduğunu anlamalarına yardımcı olmuştur. Kendi zamanlarını ifade etmekte de oldukça kolaylık sağlamıştır” şeklinde konuştu.