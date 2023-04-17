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Batman'da çöken yolda çalışma yaparken aracın çarptığı işçi hayatını kaybetti

Batman Çayı’nda yükselen su seviyesi nedeniyle çökme yaşanan Batman-Kozluk karayolunda çalışma yürüten Karayolu işçisi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Batman Çayı'nda yükselen su seviyesi nedeniyle çökme yaşanan Batman-Kozluk karayolunda çalışma yürüten Karayolu işçisi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Batman Barajı'nın kapaklarının açılması ile Batman Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Çayda suların yükselmesinin ardından Batman-Kozluk karayolunda çökme meydana geldi. Batman Karayolları bakım onarım ekipleri yolu tek şeride düşürdü. Yolun onarımı için çalışma başlatan Karayolu işçilerinin üzerine giden bir pikap işçilerden İlyas Ekmiş'e çarptı. Ekmiş kaza yerinde hayatını kaybederken, kazanın yaşandığı alana gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Çalışmalar nedeniyle Batman-Kozluk karayolunda trafik akışı tek şerit üzerinden devam ediyor.

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