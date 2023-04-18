Batman'da çöken yolda onarım çalışmaları başlatıldı

Batman'da baraj kapaklarının açılması neticesinde yükselen suların çökerttiği yolda onarım çalışmaları başlatıldı.

Batman Barajı'nda baraj kapaklarının açılması ile birlikte Batman Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Suların yükselmesi ile birlikte Batman-Kozluk Karayolu'nda çökme meydana geldi. Batman Karayolları Bakım Onarım ekipleri yolu tek şeride düşürerek onarım çalışmalarına başladı.

Çalışmalar nedeniyle yolun tek şeride düşürüldüğünü belirten Ebedin Avcu, baraj suyunun açılmasıyla Sason-Kozluk yolu, Batman'a giden yol nedeni ile çökme olduğunu söyledi.

Çöken yolda onarım çalışmalarının hızla başlatılmasının vatandaşları memnun ettiğini belirten Muhtarlar Birliği Başkanı Abdullah Aydemir, “Dün baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte suların yükselmesi neticesinde Batman, Sason ve Kozluk civarı üzeri yol çökmesine neden oldu. 60 metre civarı bir yol çöküşü meydana geldi. Bu yol çöküşü nedeniyle Karayolları hemen müdahale etmesi neticesinde ne yazık ki üzücü bir hadise meydana geldi. Karayolları işçilerinden biri aracın hızlı gelmesi neticesinde kazaya sebep oldu ve Karayolları işçilerinden birisi vefat etmiştir. Kendisine Allahtan rahmet diliyoruz" dedi.

Karayolları ekiplerinin çalışmalarını hızlandırdığını ifade eden Aydemir, "Hızlı bir şekilde yolu onarmaya çalışıyorlar. Öncelikle devletin bu şekilde hızlı ve çabuk karar vermesi müdahale etmesi sevindirici bir durum. İnşallah tez zamanda yolumuz onarılır ve eski haline kavuşturulur” diye konuştu.

Çalışmalarda bir işçi hayatını kaybetti

Yürütülen çalışmalarda bir işçinin hayatını kaybetmesinin üzücü olduğunu belirten vatandaşlardan Çetin Karakaya, “Dün baraj kapaklarının açılmasından dolayı Batman-Kozluk Karayolu'nda bir çökme meydana geldi. Sağ olsun Karayolları ekiplerimiz göründüğü gibi hemen ekipmanlarıyla birlikte müdahale ettiler. En kısa zamanda yolun tekrardan trafiğe açılacağı haberini verdiler. Rabbim kendilerine güç kuvvet versin. Ayrıca dün çalışma dolayısıyla Karayolları ekiplerinden bir kardeşimize araba çarptı ve vefatına sebep oldu. Rabbim kendisine rahmet eylesin, yakınlarına da buradan baş sağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar nedeniyle Batman-Kozluk Karayolu'nda trafik akışı tek şerit üzerinden sağlanıyor.