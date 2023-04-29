Batman'da çökme tehlikesi bulunan yarım asırlık minare kontrollü olarak yıkıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 50 yıl önce yapılan caminin yıkılmasıyla hasar alan minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

50 yıl önce inşa edilen Sason Merkez Cami'nin daha önce hasar gören ve cami cemaati tarafından yenilenmesine karar verilen minare, il özel idaresi ekiplerince çevrede alınan tedbirlerin ardından halat yardımıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkılan minarenin yerine yenisi yapılacak.