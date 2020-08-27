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Batman'da çukura düşen inek vinç yardımı ile kurtarıldı

Batman’a bağlı Oymataş köyünde çukura düşen inek, 2 gün mahsur kaldığı yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Batman'a bağlı Oymataş köyünde çukura düşen inek, 2 gün mahsur kaldığı yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.


Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Oymataş köyü mevkinde meydana geldi. Köy civarında otlanan inek, bölgede bulunan yaklaşık 4 metrelik çukura düştü. Vatandaşlar, 2 gün boyunca çukurda kalan ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca devreye Dicle Elektrik ekipleri girdi. Ekipler, vinç yardımı ile ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

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