Batman'da Cumhuriyet Değerlerine Bağlılık ve Atatürk'ün İzinde konferansı

Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından, Cumhuriyet Değerlerine Bağlılık ve Atatürk'ün İzinde konferansı düzenlendi.

Merkez kampüste düzenlenen konferansa, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Aydın Durmuş, üniversite akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan Kuran-ı Kerim'in tilavetinden sonra şehit ve gaziler için dua edildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Durmuş, ilk emri oku olan dinin mensupları olarak, oku emrini şiar edinmeleri gerektiğini söyledi. Rektör Durmuş, "Benim öğrencilerimden tek bir isteğim var bu coğrafyada ve ülkemizde oynanan oyunları anlamanız için çok okumanız lazım birde aklıselim olmanız lazım. Okuduğunuzu anlamanız lazım. Atatürk'ün güzel bir sözü var, 'Bu ülkeye gönül bağı ile bağlı olan herkes Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı bu milletin öz evladıdır' diyor. Bunların ismi de Türk milletidir. Bunu yanlış anlıyorlar, Kürt'e sorsan düşmanlık besliyor. Türk'e sorsan düşmanlık besliyor. Ne yapmış bu adam bu kadar düşmanlık besleniyor. Böyle algı operasyonlarıyla insanları kandırabiliyorlar maalesef. Onun için ben öğrencilerimden şunu istiyorum, neye inanıyorsanız inanın, ne yapıyorsanız yapın ama ilk önce aklınızı kullanın. Algı operasyonlarına kapılmayın. Okuduğunuzu iyi anlayın ki, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Türk, Kürt, Arap, Laz ayrımlarına girmemek lazım. Kim bu vatan için bir taş üstüne taş koyarsa ve bu vatana yürekten bağlı olursa bizim başımızın üzerinde yeri vardır. Hiç onun ırkına ve dinine bakmıyoruz. Sevgili evlatlarım, hepinize Allah'tan zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Hepinizi alnınızdan tek tek öpüyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Fahri Özteke tarafından Cumhuriyet Değerlerine Bağlılık ve Atatürk'ün İzinde adlı konferans verildi.

Konferans, plaketlerin takdim edilmesi ile sona erdi.