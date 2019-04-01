Batman'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk kayboldu

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay Bekirhan beldesinin Ulaşlı köyüne bağlı Yeni Mezra'da meydana geldi. 3 yaşındaki Fatih Akdoğan, dereye düşerek suda kayboldu. Çocuğun ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri köylülerle birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı. Akşam saatlerine kadar süren arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Devecik köyüne kadar devam etti. Son günlerde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle su debisinin yüksek olduğu ve kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları havanın kararması nedeniyle sonlandırılırken, çalışmaların sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.