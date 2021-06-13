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Batman'da dev çekirgeyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Batman’ın Sason ilçesinde yapraklar arasında bulunan dev etçil çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı.

Batman'ın Sason ilçesinde yapraklar arasında bulunan dev etçil çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı.


Sason'a bağlı Dereköy ormanında rastlanan 25 santimlik dev çekirgeyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görenlerin yaklaşmaktan korktuğu etçil çekirgelerin bu yıl geçmiş yıllara nazaran daha sıklıkta görüldüğü öğrenildi.


Bu çekirgelerin zararlı olmadığını belirten uzmanlar, zararlı böcekleri yedikleri için hayvanların yararlı olduğunu vurguladı.

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