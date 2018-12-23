Batman'da ‘Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi Atölyesi' düzenlendi

Batman Üniversitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde Batman'da düzenlenen ve iki gün sürecek olan “Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi Atölyesi” eğitim programı Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'un katılımı ile Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

“Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi Atölyesi”ne Batman Üniversitesi Rektörü Durmuş'un yanı sıra, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hıfzıllah Özoğul, İş-Kur İl Müdürü Besim Eviz, Bahçeşehir Koleji Temsilcisi Turgut Önal, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş adamları, Batman Üniversitesi akademisyenleri ve öğrenciler katıldı. “Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi Atölyesi” açılış konuşması yapan Rektör Durmuş, “Globalleşen dünyada teknoloji sayesinde ticaret sınırlarının kalktığı bir dönemde dijital ve sosyal medya pazarlama yönetimi gibi önemli ve faydalı bir eğitim atölyesini siz değerli Batman iş dünyasına ve Batmanlılara sunmaktan mutluluk duymaktayım. Programın hazırlanmasında emeği geçen başta Bahçeşehir Üniversitesi'ne, Bahçeşehir Koleji'nin buradaki temsilcisi Turgut beye emeği geçenlere ve özellikle eğitimi veren Dr. Öğr. Üyesi Şafak Şahin'e teşekkür ederim. İnşallah Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği devam edecek” dedi.

Açılış konuşmasından sonra atölye eğitimine başlayan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şafak Şahin, konuşmasında Rektör Durmuş başta olmak üzere programa katılan tüm davetlilere teşekkür etti. Şahin tarafından verilen atölye eğitiminde, “Dijital Pazarlama”, “Sosyal Medya Yönetimi”, “İçerik Yönetimi ve Pazarlama” konularında sunumlarını gerçekleştirerek, katılımcıların sorduğu soruları cevaplandırdı. İkinci gün 6 saat sürecek atölye eğitiminde ise, “Etkili Video Hazırlama Teknikleri”, “Etkili Fotoğraf ve Görsel Yönetimi”, “Dijital İletişimde Etkili Metin Yazma” konularında sunumlarını gerçekleştirecek.