Batman'da dikenli tele dolanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman'da bir evin duvarları üzerinde bulunan dikenli tellere dolanarak takılı kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Batman Bayındır Mahallesi'nde bir evin duvarının dikenli tellerine takılan kediyi gören vatandaşlar, durumu Batman Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tellere takılan kediyi zarar görmeden kurtardı. Ekiplerin yaptığı genel incelemelerin ardından sağlık durumu iyi olduğu görülen kedinin salınmasıyla hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.