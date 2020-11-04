İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da durdurulan araçtan ruhsatsız silah çıktı

Batman’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Batman'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Pazaryeri Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 22 adet fişek ele geçirildi.


Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.