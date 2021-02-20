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Batman'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Batman’da binek bir araçta uyuşturucu sevkıyatı ihbarını alan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta kullanıma hazır 700 gram esrar ele geçirdi.

Batman'da binek bir araçta uyuşturucu sevkıyatı ihbarını alan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta kullanıma hazır 700 gram esrar ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen bir araç, Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyü mevkinde durduruldu. Ö.E isimli şahsın sevk ve idaresindeki binek artça yapılan aramada, araçta poşet içerisinde gizlenmiş 700 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ö.E isimli şahıs gözaltına alındı.

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