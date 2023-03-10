İhlas Haber Ajansı

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Batman'da durdurulan otomobilde 690 tarihi sikke ele geçirildi

Batman kent merkezinde, uygulama noktasında polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 690 tarihi sikke ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde, 690 tarihi sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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