Batman'da düzenlenen 18 yaş altı teniz turnuvası sona erdi

Batman'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi 18 yaşı altı tenis turnuvası final maçlarıyla son buldu.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan Doğu ve Güney Doğu 18 yaş altı tenis takım şampiyonası 18 ilin katılımıyla 11-16 Ağustos tarihlerinde Batman'da düzenlendi. Turnuvada kadınlar kategorisinde 1955 Batman Belediyespor Tenis Kadın Takımı şampiyon olurken, Bitlis Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Hakkari Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Ağrı Gençlik ve Spor Kulübü birinci, 76 Iğdır Belediye Spor Kulübü ikinci, Hakkari Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren ilk 2 takım Eylül ayında İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda illerini temsil etmeye hak kazandı.