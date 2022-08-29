Batman'da düzenlenen yaz Kur'an kursları veda programı yoğun ilgi gördü

Batman'da yaz Kur'an kursları sona erdi. Yüzlerce öğrencinin katılımıyla açık alanda düzenlenen veda programı renkli sahnelere yol açtı.

Batman'ın Sason ilçesinde cami ve Kur'an kurslarında 27 Haziranda okulların kapanmasıyla açılan yaz Kur'an kursları 26 Ağustos itibariyle yapılan farklı etkinliklerle sona erdi. Sason ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlenen yaz Kur'an kurslarına veda programında, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli oyunlar ve okunan ilahiler katılımcılar tarafından yoğun ilgi ile izlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda kurs hocaları öncülüğünde öğrencilerin hazırladığı çeşitli oyunlar oynandı, şiirler ve ilahiler okundu. Hazırlanan programda gösteri yapan öğrencilerden Rabia Betül Aksoy, düzenlenen programda çok eğlendiklerini belirterek “Yaz kurslarında Kur'an okumayı öğrendik. Burada kurslarımızın bitmesiyle bir veda programı düzenledik. Çok eğlendik. Şimdi okullarımız açılacak eğitimimize orada devam edeceğiz. Kur'anı da okumaya devam edeceğiz. Kurslarımız çok eğlenceli geçti. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Öğrencilerimizle birlikte temsili namaz kıldık”

Düzenlenen yaz Kur'an kurslarından mezun olan öğrencilerden Muaz Aylanç, programın sonunda öğrencilere temsili imamlık yaparak 2 rekat namaz kıldırdığını söyledi. Aylanç, “Burada yaz Kur'an kurslarına veda programı yaptık. Hepimiz yaz boyunca çok hoş vakit geçirdik. Burada düzenlenen programda da öğrenci arkadaşlarımla birlikte temsili namaz kıldık. Çeşitli oyunlar oynadık. İnşallah bundan sonra da öğrencilerimiz namazlarına devam edecek” dedi.

“Çocuklarımızla birlikte çok eğlendik”

Düzenlenen yaz Kur'an kurslarına veda programına çocuklarıyla birlikte katıldığını belirten velilerden Şenol Aksoy, “Bizlerde yaz Kur'an kurslarının bitmesiyle Kur'an nesli platformu tarafından düzenlenen açık alan veda programına çocuklarımız ile birlikte katıldık. Gerçekten çok güzel oldu. İlahiler dinledik. Tiyatro oyunları izledik. Öğrenciler tarafından okunan şiirleri dinledik. Temsili namaz kılmalarını izledik. Bu tür programların sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmesini istiyoruz. Umarım bu programların devamı gelir. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Programın sonunda tüm katılımcılara çeşitli yiyecek ve içecekler ikram edildi.